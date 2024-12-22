«Спорт вне политики». Боня ответила на обвинения в финансировании ВСУ

Боня призвала не смешивать спорт с политикой и заявила, что поддерживает Путина

Известную телеведущую Викторию Боню раскритиковали за посещение матча с участием украинского боксера Александра Усика в Саудовской Аравии. Блогерша ответила на обвинения в своем Telegram-канале.

По словам Бони, она получила много звонков и комментариев с нападками. Телеведущая опровергла информацию о том, что приехала в ОАЭ ради боксерского поединка.

«Я всегда летала на разные бои по всему миру и очень люблю этот вид спорта. Я, как никто другой, отбиваюсь от хейта, живя в Европе 12 лет. Я хожу в горы и растягиваю там флаг России. Я имею только одно российское гражданство», — отметила она.

Боня подчеркнула, что поддерживает президента России Владимира Путина и не собирается получать другое гражданство. Она заявила, что для нее спорт всегда находится вне политики. Блогерша выразила надежду, что ее поймут правильно и больше не будут «размусоливать эту тему».

Жители России потребовали проверить Викторию Боню на финансирование ВСУ. Такое предложение озвучили в Сети после того, как телеведущая поддержала украинца Александра Усика, победившего британца Тайсона Фьюри.