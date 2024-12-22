Посетившую бой Усика телеведщую Боню заподозрили в финансировании ВСУ

Жители России потребовали проверки известной телеведущей Виктории Бони на финансирование ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Причиной стала поездка Бони на боксерский вечер в Саудовскую Аравию, где она поддержала украинца Александра Усика после победы над британцем Тайсоном Фьюри.

Теледива в Эр-Рияде сфотографировалась с чемпионским поясом, там же находилась украинская певица Светлана Лобода.

Источник сообщил, что в социальных сетях россияне называли Боню псевдопатриоткой и обвинили в поддержке Усика, который неоднократно негативно говорил о России.

Некоторые из комментаторов заявили, что уже готовят обращения с жалобой на Боню в прокуратуру, ФСБ и налоговую. Они удивились, что у телеведущей остались поклонники в России.

Боксер с Украины стал первым в истории супертяжелого веса одновременным обладателем четырех основных титулов. Он провел на ринге 23 боя без единого поражения.