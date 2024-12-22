Боксер Усик вновь победил супертяжеловеса Фьюри

Титульный поединок в тяжелом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком окончился в пользу последнего. Боксер второй раз одолел супертяжеловеса, сообщил «Советский спорт» .

Усик и Фьюри боролись за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Первый бой прошел 18 мая в пользу украинца. Второй, в Эр-Рияде, продлился все 12 раундов и принес ему новую победу.

Боксер с Украины стал первым в истории супертяжелого дивизиона обладателем четырех основных титулов одновременно. Он провел на ринге 23 боя без единого поражения.

Организаторы поединка с Фьюри поставили Усику условие — запретили целовать крест. Боксер прикасался губами только к воде, инструктор имел право забрать остальные вещи. Во время майского боя украинец много раз прикладывался к распятию, и болельщики заподозрили его в допинге.