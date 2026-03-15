Спилберг выступил против использования ИИ в кино

Легендарный кинорежиссер Стивен Спилберг признался, что никогда не использовал технологии искусственного интеллекта в своих проектах. Об этом он заявил на конференции SXSW в Остине, сообщило издание TechCrunch .

«Я еще ни разу не использовал ИИ ни в одном из своих фильмов», — сказал Спилберг, на что публика отреагировала аплодисментами и одобрительными возгласами.

Режиссер добавил, что поддерживает технологии ИИ во многих областях, но против нее, если они заменяют творческого человека. По его словам, в его сценарных группах «нет ни одного пустого стула с ноутбуком». Творческий процесс ни разу не делегировали машине.

При этом у Спилберга достаточно картин, в которых поднималась тема влияния технологий на социум. Это фильмы «Искусственный разум», «Первому игроку приготовиться» и «Особое мнение».

Ранее робототехник, бизнесмен, разработчик робота «Федор» Владимир Белый заявлял, что использование искусственного интеллекта в кино давно уже не новинка. Только вот актеры, сгенерированные ИИ, могут выглядеть неестественно.