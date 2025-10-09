Робототехник Белый заявил, что сгенерированные с помощью ИИ актеры могут выглядеть неестественно

Робототехник, бизнесмен, разработчик робота «Федор» Владимир Белый считает, что сгенерированные искусственным интеллектом актеры могут выглядеть неестественно. Люди ценят актеров за умение передавать эмоции и переживания, отметил специалист в интервью ИА НСН .

Управляющий партнер Корпорации по связям с искусственным интеллектом Денис Терехов предполагает, что в 2026 году в широком прокате могут появиться фильмы с нейросетевыми актерами.

Белый подчеркнул, что использование ИИ в кино не является новинкой. Он упомянул фильм «Форсаж», в котором погибшего актера заменили CGI — компьютерной графикой, созданной с помощью нейросетей.