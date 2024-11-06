«Спешу вас расстроить». Тимати признался, что участвовал в вечеринках Пи Дидди
Рэпер Тимати впервые сообщил об участии в двух вечеринках Пи Дидди
Российский рэпер Тимати не только записал песню с Пи Дидди (Шоном Комбсом), но и принял участие в двух его вечеринках. Однако на своей странице во «ВКонтакте» он заверил поклонников, что ничего криминального там не происходило.
Рэперы познакомились около 15 лет назад в Сен-Тропе, когда общий знакомый пригласил Тимати на пляжную вечеринку. В следующий раз россиянин встретился с Пи Дидди на его совместном концерте со Снуп Догом.
Тимати предложил через товарища сделать с Пи Дидди совместный трек. Через полгода состоялась запись, но музыканты работали отдельно друг от друга.
Их третья встреча состоялась на съемках клипа в Майами и Лос-Анджелесе, и после этого Тимати побывал на первой вечеринке «плохого Дидди» — по случаю презентации альбома.
Она прошла в доме американца, гостей угощали шампанским и черной икрой. Тимати сказал, что, кроме знаменитостей, присутствовали сыновья, дочери и девушка Пи Дидди.
Сказать, что я там видел какие-то дичайшие оргии или сыпавшиеся с небес наркотики, или кто-то мне предлагал что-то употребить, куда-то зайти, такой ситуации не было. Все было тихо, спокойно.
Тимати
Вторая вечеринка прошла на полях Каннского фестиваля на огромной лодке. Тимати сообщил, что ее устроили с большим размахом, но тоже без скандалов.
«Там все выпивали, танцевали, ходили вверх и вниз. Но опять же, спешу вас расстроить, никаких диких оргий там не было. Ни на одной из вечеринок не было несовершеннолетних», — сказал он.
С обвинениями в адрес Пи Дидди выступили десятки человек. Полиция задержала его. Суд по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации пройдет в мае 2025 года.