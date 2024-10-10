Суд назначил дату разбирательства по делу скандального рэпера Пи Дидди

Reuters: суд по делу Пи Дидди о торговле людьми назначили на 5 мая 2025 года

Судебное разбирательство по делу известного американского рэпера и продюсера Шона Комбса, известного под псевдонимом Пи Дидди, по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, назначили на 5 мая 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters .

В сентябре рэпер не признал себя виновным по трем пунктам обвинения, в котором шла речь об использовании Комбсом своей бизнес-империи, включая звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин и мужчин в качестве секс-работников через границу штата для участия в записанных сексуальных представлениях под названием Freak Offs.

Агентство уточнило, что окружной судья США Арун Субраманиан назначил дату судебного заседания на слушании в федеральном суде Манхэттена. Как заявила прокурор Эмили Джонсон, рассмотрение дела стороной обвинения продлится не менее трех недель. Адвокат рэпера Марк Агнифило уточнил, что его защита продлится около недели.

Рэперу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет, если его признают виновным по трем пунктам обвинения.

По словам матери рэпера, ее сына ложно обвинили и публично линчевали, писали «Известия».

Ранее россияне атаковали в соцсетях страницы связанных с Пи Дидди звезд — Уилла Смита и Бейонсе.