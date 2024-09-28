Против Пи Дидди подали очередной иск из-за обвинений в насилии

По информации источника, его подала женщина, которая пожелала в процессе остаться анонимной. Она утверждает, что с 2020 по 2024 годы Комбс якобы с помощью алкоголя и наркотиков вводил ее в бессознательное состояние, после чего насиловал.

По словам потерпевшей, в 2022 году она забеременела от рэпера, но сделала аборт после настойчивых уговоров со стороны его приближенных. Женщина отметила, что опасалась за свою жизнь, потому чтобы была свидетелем избиений музыкантом других девушек и получала от него угрозы, убежденная, что он отслеживает ее передвижения.

Ранее Пи Дидди арестовали в Нью-Йорке по обвинению в насилии. Позднее он объявил об отказе от еды в изоляторе из-за боязни быть отравленным.