Советскую актрису Инну Выходцеву экстренно госпитализировали в Москве с инсультом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Артистку увезли из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной, где она живет последние несколько лет.

Дебют Выходцевой состоялся в 1958 году в киноленте «Тихий Дон». За все время она сыграла более чем в 30 фильмах. В их число вошли такие картины, как «Служебный роман», «Москва слезам не верит», «Балтийская слава», «Юность наших отцов» и «Лавина с гор». Актриса известна озвучиванием актрис Клаудии Кардинале и Софи Лорен.

Ранее в Москве госпитализировали актера и кинорежиссера Василия Ливанова, у него случился инсульт. Самочувствие артиста ухудшилось 29 сентября, его родственники вызвали скорую. Ливанова прооперировали 1 октября. Его состояние оценили как тяжелое.