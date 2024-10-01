Василия Ливанова госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали актера и кинорежиссера Василия Ливанова. Предварительно, у него случился инсульт, сообщил Telegram-канал Baza.
Самочувствие артиста ухудшилось 29 сентября, родственники вызвали скорую. Ливанова доставили в НИИ имени Склифосовского.
Актер получил наибольшую популярность благодаря роли Шерлока Холмса в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». В 2006 году Ливанова удостоили почетным членством ордена Британской империи.
На прошлой неделе в больницу попал советский и российский композитор, эстрадный певец Вячеслав Добрынин. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт. Ранее у артиста уже было два инсульта, он прекратил все гастроли и выступления.
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