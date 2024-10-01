Василия Ливанова прооперировали. Артист в тяжелом состоянии

Актера Василия Ливанова прооперировали, он находится в реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его сведениям, состояние 89-летнего артиста оценивают как тяжелое. По предварительным данным, 29 сентября у него случился инсульт.

В апреле актер уже оказывался в кардиоцентре, но тогда его жена назвала госпитализацию плановой и заявила, что он просто находится на обследовании.

Наибольшую известность Ливанов получил как исполнитель роли Шерлока Холмса в серии фильмов Игоря Масленникова.

За эту роль королева Елизавета II удостоила его ордена Британской империи. При этом сам он заявляет, что режиссер изначально не хотел утверждать его и рассматривал других актеров, в частности, Александра Кайдановского и Сергея Юрского.