Советская актриса театра и кино Алла Чернова умерла на 83-м году жизни

На 83-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Алла Чернова. Об этом сообщил aif.ru .

Артистка умерла в ночь на 28 июня в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге. Чернову могут похоронить на Комаровском кладбище рядом с супругом, режиссером Леонидом Менакером. Вместе они прожили много лет.

Алла Чернова окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, после этого переехала в Ленинград.Зрители могли видеть актрису в картинах «Не забудь… станция Луговая», «Тайна „Черных дроздов“», «Месяц май» и «Никколо Паганини».

Артистка перестала сниматься в 42 года из-за тяжелой болезни, а потом не вернулась в кино. Чернова преподавала в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

В возрасте 81 года 27 июня скончался президент Творческого союза художников России, вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков.