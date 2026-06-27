Художник Худяков умер от рака легких

В возрасте 81 года скончался президент Творческого союза художников России, вице-президент Российской академии художеств Константин Худяков. Об этом сообщил ТАСС .

Причиной смерти стал рак легких, с которым художник боролся больше года.

Худяков известен как новатор. Еще в годы обучения в Московском архитектурном институте он увлекся живописью и киномоделированием. На защите дипломного проекта он впервые в истории вуза показал фильм, снятый камерой собственной конструкции.

В 1988 году он стал одним из основателей первой в СССР независимой галереи современного искусства «М’АРС», с 2002-го — Центр «М’АРС».

В 1997 году у художника появился первый компьютер, который с тех пор стал его любимым инструментом. Худяков постоянно осваивал новые техники и приемы, экспериментировал с фотографией и видео, использовал в творчестве интерактивные экраны.