Состояние Елены Кондулайнен ухудшилось после потепления

По данным журналистов, звезда страдает от болей в суставах, ощущает слабость и много тревожится. Также ее лицо покрылось сыпью. Врачи диагностировали у артистки крапивницу, прописали лекарства.

Проблемы со здоровьем у Кондулайнен начались с 2020 года после инсульта. В прошлом году ее госпитализировали с параличом. Часть тела актрисы до сих пор парализована. Это мешает ей двигаться и разговаривать.

В декабре к Кондулайнен начал возвращаться голос. Она прошла ряд реабилитационных процедур: массаж, терапию и занятия на тренажерах.

Актрисе 66 лет, она сыграла более чем в 40 проектах. После съемок в фильме «Сто дней до приказа» за Кондулайнен закрепился статус секс-символа СССР.