Голос начала возвращаться к актрисе Кондулайнен

К актрисе Елене Кондулайнен начал возвращаться голос после перенесенного инсульта. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В сентябре Кондулайнен попала в больницу после инсульта, у нее отказала правая часть тела, нарушены память и речь. Перед этим она 44 дня находилась в психоневрологическом отделении. Врачи провели ряд сеансов: массаж, занятия на тренажерах, процедуры и терапию.

У Елены начались проблемы с речью, ситуация дошла до паралича гортани и голосовых связок. Сейчас актриса уже начинает говорить, благодаря врачам голос приходит в норму, лечение Кондулайнен продолжается.

Актрисе 66 лет, она снялась более чем в 40 фильмах за свою карьеру. После участия в фильме «Сто дней до приказа» за Кондулайнен закрепилось звание секс-символа СССР. В 2002 году она получила звание заслуженной артистки России.