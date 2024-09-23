У актрисы Кондулайнен парализовало часть тела

Актрису Елену Кондулайнен доставили в одну из больниц Москвы, у нее парализовало правую часть тела. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, недуг стал последствием поражения мозга в результате инсульта, который Кондулайнен перенесла четыре года назад. Теперь у актрисы парализовало правую часть тела, у нее нарушены речь и память. Также ее постоянно беспокоили головокружение и слабость.

Кондулайнен находилась 44 дня в психоневрологическом отделении и недавно выписалась. Врачи провели с ней ряд сеансов: процедуры, массаж, тренажеры и терапия. Усилия медиков дали результат — актриса начала увереннее ходить, улучшились координация, она снова смогла двигать пальцами правой руки.

Кондулайнен 66 лет, за свою карьеру она снялась более чем в 40 фильмах. После участия в картине «Сто дней до приказа» за женщиной закрепилось звание секс-символа СССР. В 2002 году она получила звание заслуженной артистки России.