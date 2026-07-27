Соседов назвал причины популярности песен Вани Дмитриенко

Критик Сергей Соседов объяснил популярность певца Вани Дмитриенко у слушателей разных возрастов. Своим мнением он поделился в беседе с Общественной службой новостей .

По словам критика, исполнитель стал одним из самых заметных артистов лета и смог привлечь внимание как молодежи, так и более взрослой аудитории. Дополнительный интерес к нему вызвал роман с актрисой Анной Пересильд.

«Ваня стал глотком свежего воздуха среди всех наших стареющих артистов. Более того, его роман с Анной Пересильд лишь усилил интерес публики. Как мне кажется, его песня „Шелк“ звучала во всех музыкальных чартах, и отдельно многие запомнили как раз дуэт с Пересильд, который называется „Силуэт“. Пока такая ситуация», — пояснил Соседов.

Он признался, что не стал поклонником молодого певца, однако положительно оценил обновление российской эстрады. Он связал успех Дмитриенко с сочетанием новизны, широкой аудитории и узнаваемого образа.

Соседов заявил, что творчество исполнителя значительно масштабнее старых хитов исполнительницы Ларисы Долиной и узконаправленных песен музыканта Ярослава Дронова, но при этом остается нишевым. По его словам, сочетание этих факторов позволило создать образ, который нашел отклик у многих.

Ранее первый продюсер Дмитриенко Евгений Орлов заявил, что артист добился большого успеха, но остался таким же добрым, искренним и открытым. В соцсетях он опубликовал архивные кадры с 12-летним исполнителем.