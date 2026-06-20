Продюсер Орлов показал архивные кадры Вани Дмитриенко и дал совет артисту

Певец Ваня Дмитриенко достиг большого успеха в творчестве и остался таким же добрым, искренним и открытым. Об этом на своей странице в Instagram* написал первый продюсер артиста Евгений Орлов. Свое сообщение он сопроводил архивными съемками с 12-летним певцом.

Орлов подчеркнул, что сегодня Ваня переживает один из самых важных этапов в жизни: вместе со славой к нему пришла огромная ответственность.

«Мне не раз доводилось видеть, как талантливые артисты не справлялись с этим испытанием», — отметил продюсер.

Он посоветовал бывшему подопечному сохранить понимание того, что популярность, внимание публики и громкие победы не длятся вечно. Поэтому важнее всего помнить о тех, кто всегда был рядом, переживал и поддерживал.

Дмитриенко репостнул запись и подчеркнул, что Орлов стал для него человеком, который показал большую сцену. Помогал во всем, радовался успехам и даже давал деньги на обед.

«Люблю всем сердцем! Я так многому у вас научился, спасибо, что вы есть, дорогой мой человек», — ответил артист.

В начале мая Ваня Дмитриенко рассказал, что случайно попробовал на вкус лечебный крем с ядом гадюки.

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