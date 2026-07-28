Соседов назвал карьеру Пугачевой завершенной

Поводом для комментария стало появление артистки на музыкальном фестивале в Юрмале с тростью в руках.

«Ее карьера давно окончена. В творческом плане у нее все закончилось. То, что она сейчас поет, я даже не слушаю <…> Сейчас какое пение в таком возрасте? Ну о чем вы говорите? Это просто смешно. Для меня этой артистки уже не существует», — сказал критик.

Соседов добавил, что, по его мнению, карьера Пугачевой завершилась 20–25 лет назад, после выхода программы «Избранное». Работы, выпущенные позднее, он не считает художественно значимыми и не относит к полноценному пению.

В третий и заключительный день фестиваля Пугачева призналась, что у себя дома вместо музыки предпочитает тишину, однако ее младшие дети и гости постоянно шумят.