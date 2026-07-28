Пугачева пожаловалась на постоянно шумящих 12-летних двойняшек и гостей

Певица Алла Пугачева посетила третий и заключительный день музыкального фестиваля в Юрмале. На вопрос журналистки, какую музыку она слушает дома, пожаловалась, что предпочитает тишину, но ее младшие дети и гости постоянно шумят, сообщил KP.RU .

«Тишину. Потому что у нас она редко бывает. Дети, гости, музыка. Короче, я люблю тишину», — сказала народная артистка СССР.

Пугачева посетила фестиваль вместе с супругом. На мероприятие артистка надела жакет и мини-юбку из коллекции Dior весна-лето 2026, а также шляпку с вуалью. Певица опиралась на трость. Стоимость наряда певицы составила 7900 евро (701 204 рубля), сообщил The Voice.

Ранее представитель артистки Елена Чупракова заявляла, что у нее нет информации о якобы завершении творческой карьеры Пугачевой.