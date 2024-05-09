Соловьев рассказал об эмоциях от парада Победы | 360°

09 мая 2024, 15:27
Соловьев рассказал об эмоциях от парада Победы
Телеведущий Соловьев рассказал про впечатления от парада Победы
Известный телеведущий Владимир Соловьев с улыбкой рассказал о своих впечатлениях от прошедшего в Москве 9 мая парада Победы. Эмоциями он поделился в комментарии 360.ru.
«А вы там были? И как у вас ощущения?» — сказал Соловьев в ответ на соответствующий вопрос.
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После этого Соловьев вместе со скрипачом Петром Лундстремом спел гимн России.
В четверг в Москве состоялся парад Победы в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли сухопутные подразделения, военная техника, а завершил мероприятие пролет авиационных подразделений «Русские витязи» и «Стрижи».
Вечером 9 мая в столице, а также ряде городов-героев прогремит праздничный салют. Также фейерверки покажут жителям населенных пунктов, которые стали местом дислокации Каспийской флотилии, общевойсковых армий, флотов и штабов военных округов.
Парад Победы
Москва
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