Пролет авиации завершил парад Победы на Красной площади | 360°

Общество 09 мая 2024, 11:11 Пролет авиации завершил парад Победы на Красной площади РИА «Новости»

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В небе над Красной площадью 9 мая пролетели авиационные группы высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи». Вместе с ними во время парада Победы в воздух поднялись штурмовики.

Авиация разделилась на две группы. «Русские витязи» пролетели на истребителях Су-30СМ, «Стрижи» — на фронтовых МиГ-29, а шесть штурмовиков Су-25 окрасили небо над Москвой цветами российского триколора.

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После прохода военной техники с Красной площади последними ушли военные музыканты. Они исполнили «Прощание славянки».

Подготовку авиации к параду Победы сняли на видео, как и момент взлета пилотажных групп с аэродрома Кубинки.