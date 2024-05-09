Салют в честь Дня Победы дадут в Москве | 360°

Общество 09 мая 2024, 11:29 Салют в честь Дня Победы дадут в Москве Шойгу: салют дадут в Москве, городах-героях и в местах штабов военных округов РИА «Новости»

Читать 360 в

В Москве, городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, 9 мая дадут салют. Распоряжение об этом отдал и. о. министра обороны России Сергей Шойгу.

Праздничные залпы прозвучат в 22:00 по московскому времени в столице и городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле. Салют устроят и в населенных пунктах, которые стали местом дислокации штабов военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Реклама

Во время торжественного действа артиллерийские орудия дадут 30 залпов холостыми, а салютные установки пустят фейерверочные изделия.

Утром 9 мая на Красной площади в Москве состоялся парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Завершил его пролет авиации.