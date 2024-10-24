Солисту «Отпетых мошенников» запретили курить

Солисту группы «Отпетые мошенники» Игорю Богомазову запретили курить и стоять рядом с курящими. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артиста госпитализировали на минувшей неделе после осложнений от перенесенной пневмонии. Ему диагностировали обострение слизисто-гнойного бронхита. Богомазов пробыл в стационаре около шести дней, после чего его выписали.

В последние годы певец лечился от гипертонии. С августа давление стало повышаться, что спровоцировало поражение кровеносных сосудов глаз. В результате этого у Богомазова ухудшилось зрение. Вместе с тем у него обнаружили артрит и подагру.

Врачи рекомендовали певицу соблюдать диету и умеренные физические нагрузки. Также ему запретили курить и находиться рядом с курящими.

В беседе с 360.ru пиар-директор Майя Лазарева назвала госпитализацию артиста неприятным событием. Жена Виктория заметила, что состояние Богомазова стабильное.