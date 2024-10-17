«Неприятное событие». Стало известно, в каком состоянии солист «Отпетых мошенников»

Солиста группы «Отпетые мошенники» Игоря (Гарика) Богомазова отправили в больницу из-за пневмонии. Это подтвердили 360.ru его жена Виктория и пиар-директор Майя Лазарева.

«Да, действительно, Гарика госпитализировали, это неприятное событие для него. Спасибо за ваше внимание, заботу и переживания», — заявила Лазарева.

Супруга музыканта отметила, что его состояние стабильное.

«В воскресенье уже планирует вернуться к работе», — добавила она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 49-летний певец пожаловался на слабость и проблемы с давлением. При обследовании у него также выявили артрит и подагру.