Солист группы «Отпетые мошенники» попал в больницу

Солисту группы «Отпетые мошенники» Игорю Богомазову потребовалась госпитализация после пережитой пневмонии, сообщил Mash . По данным источника Telegram-канала, музыканта положили в больницу в Москве.

По словам источника Mash, 49-летний артист пожаловался врачам о слабости и проблемах с артериальным давлением. После обследовали у музыканта выявили гипертоническую болезнь, артрит и подагру.

За день до этого врачи обнаружили рак у актера Василия Ливанова, сыгравшего главную роль в фильмах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». При обследовании выяснилось, что у артиста появилась злокачественная опухоль в области малого таза. Врачи посчитали, что удалять злокачественное образование слишком опасно.

Ранее певец Григорий Лепс признался, что он чуть не умер из-за некроза поджелудочной железы. Из-за вызванной алкоголизмом гангрены он лег в больницу и почти на год отказался от выступлений. После этого случая Лепс на 10 лет полностью отказался от спиртных напитков.