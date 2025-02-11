Солиста «Несчастного случая» Кортнева потребовали признать иноагентом

Солиста рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева нужно проверить на иностранное влияние. Об этом глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил в беседе с News.ru .

Он отметил, что обращения уже направили в Генпрокуратуру России, Следственный комитет и Минюст.

По словам Резяпова, музыкант негативно высказывался о спецоперации. После отъезда из России Кортнев вскоре вернулся на родину. В связи с этим, как заявил глава движения, нужно признать солиста группы «Несчастный случай» иноагентом.

Ранее стало известно, что вернувшийся из США Кортнев хотел заработать на российской публике выступлениями на частных мероприятиях. За корпоративы длительностью до 90 минут музыкант просил 500 тысяч рублей.

Минюст внес рэпера Влади* из группы «Каста» в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, исполнитель участвовал в распространении материалов иностранных агентов.

*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов.