Вернувшийся в Россию Алексей Кортнев готов выступать на корпоративах за полмиллиона

Вернувшийся в США солист «Несчастного случая» Алексей Кортнев решил снова заработать на российской публике. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Журналисты выяснили, что Кортнев вернулся в Россию недавно. До этого жил в Америке, куда сбежал после негативных высказываний об СВО. Теперь вокалист решил снова выступать для фантов, но со спектаклями ничего не получается. Например, в Московском театре мюзикла отменили постановку с его участием.

В итоге Кортнев попробовал заработать на частных выступлениях. Артист даже согласился сменить роскошные номера в отелях на экономные. За корпоративы длительностью до 90 минут просит 500 тысяч рублей. Оплату предпочитает наличными, за безнал поставил комиссию — дополнительные 10%.

Также журналисты выяснили, что у Кортнева две квартиры в Москве. Их общая стоимость — около 70 миллионов рублей.

Ранее стало известно о тайном визите в Россию певца Валерия Меладзе. Артист посетил могилу отца.