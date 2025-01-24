Рэпера из группы «Каста» признали иноагентом

Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Влади из группы «Каста»

Рэпера Влади* (настоящее имя — Владислав Лешкевич*) из группы «Каста» внесли в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте министерства юстиции.

В перечень также попал проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»**.

«Лешкевич принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — заявили в министерстве.

Музыкант распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти, а также выступал против специальной операции на Украине. Рэпер проживает за границей.

В таких же действиях обвинили проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал»**. Кроме того, он взаимодействует с объединением, включенным в список иноагентов.

Ранее Минюст внес в список иностранных агентов журналистов Андрея Козенко*, бывшего главреда издания «Такие дела» Анастасию Лотареву* и проект «Идите Лесом»**.

*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов.

**Организация, внесенная в список иноагентов.