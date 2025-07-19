Собчак пожаловалась на столпотворение в Шереметьеве во время атаки БПЛА

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о столпотворении в аэропорту Шереметьево после введения ограничений из-за атак украинских беспилотников. Об этом она написала в своем Telegram-канале .

«Прилетаю в Москву поработать, а тут в Шарике последствия вчерашнего плана „ковер“. Опять весь аэропорт забит людьми», — пожаловалась Собчак.

По ее словам, такие ситуации уже становятся частью «новой реальности» для жителей столицы.

В аэропорту Шереметьево вводили временные ограничения на выпуск воздушных судов, чтобы обеспечить безопасность полетов. Их только недавно сняли, как сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергея Собянин сообщил о 13 сбитых дронах ВСУ на подлетах к столице. До этого обломки сбитого вражеского дрона повредили линию электропередач в Дмитровском городском округе.