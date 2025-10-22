Правоохранительные органы Киргизии и Казахстана не связывались с бывшей женой чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола Екатериной по поводу якобы двух заведенных уголовных дел. Об этом она рассказала 360.ru.

«Я россиянка, действие законов в Киргизии на меня не распространяется. У меня в команде есть юристы, мы знаем, что может быть или нет. Не знаем, есть ли уголовное дело, все читаем в интернете. Но со мной никто не связывался», — сказала экс-супруга Бивола.

Екатерина добавила, что если и нарушила закон Киргизии, то на нее лично это никак не повлияет.

«Займутся ли наши органы этим — большой вопрос. А в Киргизии я не живу, живу в России и подчиняюсь только российским законам», — подчеркнула она.

Бывшая жена чемпиона мира добавила, что получает много поддержки в соцсетях, но она весьма полярна — от признаний в любви до угроз расправой.

«Со мной связались представители органов опеки, у Димы иск ко мне. Они увидели адекватную мать, мы по-доброму все обсудили. Никаких претензий в мой адрес нет и не было. Мой старший сын был в суде по опеке 2 сентября, там обо всем рассказал. Все на моей стороне, я выиграю эти суды», — заключила Екатерина.

По информации Mash, на Екатерину Бивол могут завести два уголовных дела в Казахстане и Киргизии по статьям о разжигании национальной и религиозной розни. В коротком видеоролике она нецензурно отозвалась об этих нациях.

В январе суд вынес предупреждение Екатерине за оскорбление спортсмена, его матери и поклонников.