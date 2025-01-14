Суд вынес предупреждение бывшей жене боксера Дмитрия Бивола Екатерине за оскорбление спортсмена, его матери и поклонников. Ситуацию прокомментировала 360.ru сама Бивол.

«Меня ни к какой ответственности не привлекли. Был суд, мне дали предупреждение. Тема эта закрыта», — заявила женщина.

Она отметила, что не собирается как-либо обжаловать решение суда и что оно ее полностью устраивает.

Бивол отметилась множеством резонансных заявлений в адрес бывшего мужа после развода с ним. В частности, она открыто поддержала его соперника Артура Бетербиева в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе, а когда последний одержал победу в поединке, написала, что «карма настигла засранца», а Бивол не потерпел ни одного поражения, пока был в браке.