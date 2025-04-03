JNeurosci: женский алкоголизм связан с компульсивным перееданием

Американские ученые выяснили, что женщины могут быть более подвержены алкогольной зависимости из-за компульсивного переедания. Результаты исследования опубликовал JNeurosci, сообщила Lenta.ru.
В ходе эксперимента мышам предоставили выбор между обычной водой и раствором с этанолом. Самки, склонные к перееданию, выбирали алкогольный напиток чаще, чем самцы.
Кроме того, у самок наблюдался повышенный уровень белка PDE4B, который является потенциальным маркером алкогольной зависимости и расстройств пищевого поведения. При искусственном снижении активности PDE4B симптомы переедания у животных ослабевали, добавила «Свободная пресса».
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