Психолог, специализирующийся на пищевых расстройствах, Ксения Забатурина в беседе с «Известиями» подробно рассказала о компульсивном переедании и методах преодоления привычки «заедания» эмоций.

Она объясняет, что компульсивное переедание заключается в чрезмерном употреблении пищи, которое вызвано не физическим голодом, а эмоциональными факторами. Привычка «заедать» стресс формируется из-за реакции мозга на вкусную еду, которая стимулирует выработку дофамина и других нейромедиаторов, создавая ощущение удовольствия.

Забатурина подчеркивает, что еда становится ассоциированной с позитивными эмоциями, что заставляет людей хотеть есть даже в отсутствие физического голода.

Эксперт назвала несколько основных причин компульсивного переедания, среди которых стресс, тревога, скука и грусть. В таких случаях пища выступает как способ справиться с неприятными эмоциями.