Скучает по родине. Бабушка Никиты Преснякова рассказала, вернется ли ее внук в Россию

Солистка ВИА Самоцветы Преснякова: внук Пугачевой скучает по РФ, но не вернется

Фото: РИА «Новости»

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что скучает по России, но возвращаться на родину не планирует. Об этом рассказала вторая бабушка мужчины вокалистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова в беседе с News.ru.

По ее словам, Никита не вернется, потому что в родной стране «на него набросятся». Также артист собирается строить карьеру в Америке.

Известно, что Пресняков-младший встречался с Аидой Калиевой, но потом пара разорвала отношения. Алла Пугачева прокомментировала их разрыв: «Они строили отношения, но не сумели их выстроить».

Теперь ее внук женат на Алене Красновой. По словам самого Никиты, они будут вместе до старости, потому что с супругой мужчина готов пройти через все трудности.

В мае этого года он приезжал в Россию, но ненадолго. Пресняков-младший собирался продать дом знаменитой бабушки в Бережках по заниженной цене.

Били и жгли каленым железом. Садисты в Уфе открыли «медресе» для издевательств

ЕС заставил Apple открыться чужим кошелькам. Вернется ли Apple Pay в Россию?

Падение самолета в Коломне.Что известно к этому часу

Большой обман маленького российского кино

«На всякий случай». Введение запрета на экспорт бензина назвали перестраховкой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте