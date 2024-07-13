Скучает по родине. Бабушка Никиты Преснякова рассказала, вернется ли ее внук в Россию

Солистка ВИА Самоцветы Преснякова: внук Пугачевой скучает по РФ, но не вернется

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков заявил, что скучает по России, но возвращаться на родину не планирует. Об этом рассказала вторая бабушка мужчины вокалистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова в беседе с News.ru .

По ее словам, Никита не вернется, потому что в родной стране «на него набросятся». Также артист собирается строить карьеру в Америке.

Известно, что Пресняков-младший встречался с Аидой Калиевой, но потом пара разорвала отношения. Алла Пугачева прокомментировала их разрыв: «Они строили отношения, но не сумели их выстроить».

Теперь ее внук женат на Алене Красновой. По словам самого Никиты, они будут вместе до старости, потому что с супругой мужчина готов пройти через все трудности.

В мае этого года он приезжал в Россию, но ненадолго. Пресняков-младший собирался продать дом знаменитой бабушки в Бережках по заниженной цене.