Внук Пугачевой приезжал в Россию ради продажи ее дома

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков возвращался в Россию на один день, чтобы продать дом. Об этом kp.ru сообщила соседка артистки из Малых Бережков.

«Недавно приезжал Никита. Видимо, вернулся в Россию ради денег, одним днем, чтобы дачу выставить на продажу», — уточнила она.

По словам собеседницы издания, сама Примадонна появляется в поселке с тех пор, как отдала дачу внуку. Однако в доме проживает ее повариха Лена, которая получает заработную плату от Пугачевой лично. Соседи удивляются, почему певица не вызывает садовника, чтобы привести в порядок территорию.

«Вероятно, на эти нужды Пугачева денег внуку не дает. Калитка и правда заросла, ее не открыть… Домработница заходит на участок через парадные ворота, где раньше хозяйские машины заезжали. Думаю, Пугачева платит Лене около 100 тысяч рублей в месяц», — жительница поселка.

Журналисты выяснили, что потенциальные покупатели пока не приезжали смотреть дом. При этом Пресняков вновь снизил цену дачи на семь миллионов.

«Выставил теперь за 125 миллионов рублей. Или не берет никто, или же дачу Пугачевой продают сразу два агентства. Видимо, Никите очень нужны деньги», — пояснил сосед Пугачевой.

Ранее Пресняков отметил свое 33-летие в парке аттракционов. Во время поездки на одном из сооружений артист едва не потерял сознание.