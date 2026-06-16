Скандальная гонщица Мара Багдасарян снова предстанет перед судом

Стритрейсерша Мара Багдасарян вновь окажется в суде из-за задолженности перед налоговой службой. Разбирательство запланировали на июль, сообщила «Российская газета» со ссылкой на материалы дела.

Размер задолженности не уточнили. Однако, по данным на 2025 год, она может составлять около 1,5 миллиона рублей, не считая небольших штрафов.

Багдасарян получила широкую известность после гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве.

Позже стритрейсерша неоднократно привлекала внимание полиции из-за нарушений правил дорожного движения. Суд пожизненно лишил ее водительских прав.

После этого Багдасарян заявила подписчикам, что обратится к президенту России Владимиру Путину. Она утверждала, что против нее организовали заговор.