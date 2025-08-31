Стритрейсерша Мара Багдасарян задолжала ФНС полтора миллиона рублей

По его информации, помимо долгов перед налоговиками, на принадлежащем Маре Mercedes висят штрафы за проезд по платной трассе в размере 2072 рублей.

Комментировать сложившуюся ситуацию Багдасарян отказалась. Она положила трубку, услышав, что ей звонят из СМИ.

Стритрейсерша стала известна на всю страну в 15 лет. Она устраивала уличные гонки, попадала в аварии. В 2017 году ее пожизненно лишили водительских прав, через два года Багдасарян решила обратиться к президенту России Владимиру Путину и заявила, что устала от беспредела и гонений.