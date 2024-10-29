Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о травле внука поэта Ильи Резника в столичном вузе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
По данным следствия, юношу оскорбляют из-за национальности и угрожают его семье. Столичный главк проведет проверку.
Ранее девушка-блогер из Энгельса в эфире шоу на «VK Видео» пожаловалась на то, что в школьные годы была жертвой буллинга и до сих пор боится приезжать в родной город. По ее словам, ее били ногами в живот и бросали в голову камни.
А в сентябре в Госдуме предложили разработать «курсы исправления» для организаторов школьной травли и их родителей.
СК проверит информацию об угрозах семье Ильи Резника
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