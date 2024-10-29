СК проверит информацию об угрозах семье Ильи Резника

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о травле внука поэта Ильи Резника в столичном вузе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

По данным следствия, юношу оскорбляют из-за национальности и угрожают его семье. Столичный главк проведет проверку.

Ранее девушка-блогер из Энгельса в эфире шоу на «VK Видео» пожаловалась на то, что в школьные годы была жертвой буллинга и до сих пор боится приезжать в родной город. По ее словам, ее били ногами в живот и бросали в голову камни.

А в сентябре в Госдуме предложили разработать «курсы исправления» для организаторов школьной травли и их родителей.