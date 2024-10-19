Били ногами в живот. Девушка-подросток из Энгельса рассказала о школьном буллинге

Девушка-блогер из Энгельса заявила, что боится возвращаться в родной город. В эфире шоу «Лпшки» на «VK Видео» она рассказала, что одноклассники издевались над ней — били ногами в живот, а другие сверстники бросали ей в голову камни.
Темой шоу стал школьный буллинг. По словам блогера, одноклассникам не понравилась ее популярность — настолько, что мальчики били ее прямо в школе, на уроках физкультуры. Девушка рассказала, что прошлым летом ездила в Энгельс — там ей поставили подножку и бросили камень в голову.
«Я до сих пор боюсь приезжать в свой родной город и не хочу», — процитировало ее издание «Версия-Саратов».
Ранее учительницу из Уфы обвинили в организации школьного буллинга. Мать пострадавшего ребенка заявила, что педагог вовлекла в процесс других детей.
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