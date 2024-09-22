Депутаты призвали отправлять инициаторов школьной травли на «курсы исправления»

РБК: в ГД предложили «курс исправления» для школьных буллеров и их родителей

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предлагающий направлять на курс исправления учащихся, которые занимались травлей и буллингом других школьников. Об этом сообщил РБК .

В рамках курса исправления школьнику и его родителям назначат работу с психологом. Также учащийся будет заниматься волонтерством и участвовать в социальных проектах.

Назначать «курс перевоспитания» будет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. По словам авторов инициативы, благодаря законопроекту удастся не только ввести ответственность для инициаторов травли, но и исправить их поведение.

«Поэтому для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодежи», — объяснил депутат Артем Метелев.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, что буллинг, жестокие наказания и отсутствие друзей могут спровоцировать у школьников агрессию. В случае неадекватного поведения ребенка следует отвести к психологу или психиатру.