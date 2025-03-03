Симоньян показала семейное видео с Кеосаяном в годовщину свадьбы

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила о годовщине официального бракосочетания с режиссером Тиграном Кеосаяном, который в январе впал в кому. Ролик с кадрами со дня свадьбы она опубликовала в своем Telegram-канале .

На видео, которым Симоньян уже делилась ранее, запечатлены фрагменты свадьбы и совместной жизни пары.

«Повторю для вас этот ролик. А сама смотреть не буду, иначе у меня разорвется сердце», — написала она.

Журналистка также обратилась к подписчикам с просьбой не забывать ее мужа и молиться за него.

«Просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса», — добавила Симоньян.

Маргарита Симоньян вышла замуж за Тиграна Кеосаяна в 2022 году. До свадьбы пара жила вместе уже десять лет и воспитывала троих совместных детей.

Режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти в начале этого года. Пока положительной динамики в его состоянии не наблюдается. Сейчас программу «Ч.Т.Д» на НТВ вместо него ведет его жена.

В январе президент Владимир Путин присвоил Кеосаяну звание заслуженного артиста России.