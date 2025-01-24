Впавшему в кому Кеосаяну присвоили звание заслуженного артиста

Кеосаян стал заслуженным артистом за вклад в развитие российского искусства, следует из документа.

Режиссер и ведущий телеканала НТВ Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, сообщила 9 января его жена главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Она объяснила, что до последнего не хотела комментировать слухи о состоянии здоровья своего мужа.

Во вторник, 14 января, стало известно, что медики пока не наблюдают положительной динамики в состоянии Тиграна Кеосаяна.

В 2008 году Тигран Кеосаян перенес инфаркт миокарда. Двумя годами позднее он попал в больницу с тем же диагнозом.

Тиграну Кеосаяну 59 лет. Он снял несколько фильмов — среди прочих картины «Бедная Саша», «Режиссер и его внучка», «Крымский мост. Сделано с любовью!» — сценарий для этой работы написала Маргарита Симоньян.