Стало известно, кто заменит впавшего в кому Тиграна Кеосаяна в эфире

Программу «Ч.Т.Д» на НТВ 22 февраля проведет Маргарита Симоньян, главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT. Журналистка заменит в эфире своего мужа Тиграна Кеосаяна, который продолжает бороться за жизнь, сообщил сайт Starhit .

Передача 22 февраля приурочена празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Маргарита Симоньян в эфире расскажет о некоторых выдающихся личностях того времени — затронет историю мужественного пилота Маресьева, напомнит о жизни фронтового корреспондента Полевого и поведает, как сформировался пугавший немецко-фашистские войска авиабатальон «Ночные ведьмы».

Маргарита Симоньян будет вести и следующие выпуски «Ч.Т.Д». Главный редактор RT останется в эфире НТВ, пока ее семья ждет выздоровления Тиграна Кеосаяна.

Тиграну Кеосаяну 59 лет. С 2016 года он вел на телеканале НТВ несколько популярных шоу. В декабре 2024 года режиссер и телеведущий пережил клиническую смерть. Он впал в кому. Месяц спустя пресса сообщала, что положительной динамики в его состоянии не наблюдается. В госпитале Тигран Кеосаян находится до сих пор.