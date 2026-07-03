Шура признался, что фанатки караулили его на деревьях и ночевали под кроватью

Безумная любовь фанаток в певцу Шуре (настоящее имя — Александр Медведев) иногла доходила до опасных крайностей. Об этом артист рассказал в подкасте Vsrap .

По его словам, поклонницы караулили артиста у отелей, забираясь на деревья с пледами, а однажды кто-то даже тайно проник в его номер.

Самый шокирующий случай произошел, когда девушка незаметно заночевала в его комнате. Утром Шура обнаружил ее только по синеющей руке, выглядывавшей из-под кровати. Оказалось, что фанатка провела там всю ночь. По словам певца, ее удалось спасти.

В прошлом году певец шокировал поклонников историей о том, как однажды провел новогоднюю ночь в камере с бездомными. По его словам, будучи в эпатажном образе, он немного выпил и случайно упал в яму. Полицейские не узнали звезду, забрали его в участок и отправили за решетку.