Певец Шура признался, что однажды провел новогоднюю ночь в камере с бездомными

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) поделился с Общественной Службой Новостей забавной историей, которая произошла с ним в новогоднюю ночь. Он оказался в весьма неожиданном месте — за решеткой.

По словам артиста, в тот вечер он был в необычном образе, немного выпил и случайно упал в яму. К месту подъехали полицейские, однако они не узнали звезду.

«Подумали, что я представитель древнейшей профессии, не поняли, что я тот самый артист Шура. Меня отвезли в участок, слово за слово, и отправили в камеру к другим ребятам», — рассказал музыкант.

Он признался, что сокамерниками оказались бездомные, которые сразу признали звездного гостя. Как пояснил певец, они хорошо знали его творчество, так как смотрели клипы на витринах магазинов электроники.