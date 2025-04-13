Шумахер оставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер с помощью супруги Коринны оставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Аукцион организовал Джеки Стюарт. Шумахер написал инициалы M.S., его автограф значительно отличается от прежней подписи.

«Замечательно, что Михаэль смог оставить свою подпись в таком благородном деле», — отметил Стюарт.

Помимо Михаэля Шумахера шлем подписали 19 ныне живущих чемпионов «Формулы-1».

Шумахер получил травму головы в 2013 году, всего за несколько дней до своего 45-летия, катаясь на лыжах в Мерибеле. После падения он остался инвалидом, зависящим от ухаживающих за ним людей.

Чемпион не может говорить и нуждается в постоянном уходе. Семья Шумахера не дает никаких официальных комментариев и не разрешает фотографировать бывшего спортсмена.

Осенью 2024-го стало известно, что пилот «Формулы-1» впервые за столько лет появился на публике, однако уже в марте 2025 года оказалось, что состояние спортсмена сильно ухудшилось.