Шумахер оставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер с помощью супруги Коринны оставил автограф на шлеме для благотворительного аукциона. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Аукцион организовал Джеки Стюарт. Шумахер написал инициалы M.S., его автограф значительно отличается от прежней подписи.
«Замечательно, что Михаэль смог оставить свою подпись в таком благородном деле», — отметил Стюарт.
Помимо Михаэля Шумахера шлем подписали 19 ныне живущих чемпионов «Формулы-1».
Шумахер получил травму головы в 2013 году, всего за несколько дней до своего 45-летия, катаясь на лыжах в Мерибеле. После падения он остался инвалидом, зависящим от ухаживающих за ним людей.
Чемпион не может говорить и нуждается в постоянном уходе. Семья Шумахера не дает никаких официальных комментариев и не разрешает фотографировать бывшего спортсмена.
Осенью 2024-го стало известно, что пилот «Формулы-1» впервые за столько лет появился на публике, однако уже в марте 2025 года оказалось, что состояние спортсмена сильно ухудшилось.