Журналист раскрыл печальные подробности о состоянии Михаэля Шумахера

Daily Mail: Михаэль Шумахер нуждается в постоянном уходе и не может говорить

Семикратный чемпион мира в классе «Формулы-1» Михаэль Шумахер, получивший травму головы в конце 2013 года и оставшийся инвалидом, нуждается в постоянном уходе и не может говорить. Об этом заявила газета Daily Mail со ссылкой на журналиста немецкого телеканала RTL Феликса Горнера, которого называет близким к семье спортсмена человеком.

«Ситуация очень печальная. <…> Он полностью зависит от тех, кто за ним ухаживает», — заявил репортер.

Семья автогонщика принципиально не дает никаких официальных комментариев о его состоянии. В прошлом году в Германии начался суд над тремя мужчинами, которые пытались вымогать 15 миллионов евро, в противном случае угрожая опубликовать фотографии Шумахера.

При этом в октябре прошлого года появились сообщения, что гонщик мог присутствовать на свадьбе дочери Джины-Марии. Гостей церемонии обязали сдать телефоны на входе и запретили делать какие-либо фото и видео.