Сегодня 22:05 Гостям запретили делать фото. Шумахер впервые за 10 лет появился на публике, как это было 0 0 0 Фото: firo Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press Мир

Формула 1

Легендарный автогонщик, первый семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер вот уже более 10 лет борется за нормальную жизнь после тяжелейшей травмы головы. От посторонних глаз все эти годы его тщательно оберегают близкие. И вот в начале октября стало известно, что выдающийся пилот впервые за столько лет появился на публике. Как складывалась его жизнь до и после трагедии во Французских Альпах — в материале 360.ru.

Что известно о травме Михаэля Шумахера в 2013 году Тяжелейшую черепно-мозговую травму со множественными повреждениями обоих полушарий мозга легендарный гонщик получил 29 декабря 2013 года, всего за несколько дней до своего 45-летия, катаясь на лыжах в Мерибеле. В тот день в горах было мало снега, и, по оценке одного из инструкторов, даже на склонах условия были далеки от идеальных.

Фото: firo Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Трагедия со спортсменом произошла между трассами Шамуа и Модюи, где снежный покров тем более оставлял желать лучшего. Потеряв равновесие, Шумахер, упал и со всей силы ударился головой о камень. Его шлем при этом раскололся.

Он был на лыжах вместе с группой на обычном склоне. Помог другу, упавшему в снег, задел камень и упал головой вниз. Ему жутко не повезло, ведь он не ехал быстро. Сабина Кем менеджер Шумахера

Вероятно, если бы гонщик был без защиты, скорее всего, полученная травма была бы смертельной. А Шумахер после падения даже находился в сознании, но его состояние стремительно ухудшалось — во время транспортировки в Гренобль он начал терять сознание. В госпитале ему провели операцию, чтобы устранить последствия кровоизлияния в мозг и нормализовать внутричерепное давление. Тогда же спортсмена ввели в состояние искусственной комы.

Фото: firo Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

В дальнейшем медики проводили еще несколько раз операций, чтобы попытаться уменьшить гематому и решить проблему с давлением. В конце концов им это удалось. В начале 2014 года гонщика начали постепенно выводить из комы, а осенью близкие даже смогли забрать его домой, чтобы продолжать процесс реабилитации. Врачи полагали, что «эмоциональная стимуляция» в знакомой обстановке может быть благотворной для восстановления гонщика. Состояние здоровья Шумахера в последние годы И во время нахождения в больнице, и после возвращения домой, никаких подробных данных о состоянии здоровья Шумахера никто не озвучивал. Периодически в СМИ писали о незначительных улучшениях, ссылаясь на либо Сабину Кем, либо на бывшего напарника Шумахера по Ferrari Фелипе Масса, но не более того.

Фото: firo Sportphoto//firo Sportphoto/Global Look Press

Зимой 2018 года появилась информация, что Красному барону (так Шумахера прозвали по аналогии с лучшим немецким асом Первой мировой войны Манфредом фон Рихтгофеном) уже не требуется аппарат искусственной вентиляции легких, и, более того, он даже больше не прикован к постели, может смотреть гонки, узнает родных и реагирует на их речь.

Осенью 2019 года спортсмена в условиях строгой секретности доставили в европейскую клинику имени Жоржа Помпиду в Париже. В отделение сердечно-сосудистой хирургии его занесли на носилках, закрытого тканью с ног до головы, а рядом шли около 10 человек, чтобы дополнительно снизить риск, что гонщика кто-то увидит.

Фото: firo Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Le Parisien тогда сообщала, что лечением Шумахера займется 69-летний хирург, профессор Филипп Менаше. Этот специалист первым в мире применил клеточную терапию для лечения сердечной недостаточности. Источники газеты также отметили, что гонщика ранее уже дважды привозили из Швейцарии в столицу Франции на вертолете.

Интересно В 2021-м на Netflix вышел документальный фильм «Шумахер». В нем супруга гонщика и его сын рассказали о том, что Михаэль не может общаться и передвигаться самостоятельно. В 2021-м на Netflix вышел документальный фильм «Шумахер». В нем супруга гонщика и его сын рассказали о том, что Михаэль не может общаться и передвигаться самостоятельно.

В конце декабря 2023 года брат Шумахера Ральф в беседе с Bild признался, что хотя семья прилагает все возможные усилия, чтобы улучшить его состояние, но вернуть его прежнего не, увы, не удается.

Я скучаю по моему Михаэлю. Жизнь часто бывает несправедливой. Михаэлю часто везло в жизни, но потом произошел этот трагический несчастный случай. Слава богу, мы смогли многое сделать благодаря возможностям, которая дает современная медицина, но до сих пор все не так, как было раньше. Ральф Шумахер

Шумахер на свадьбе дочери: последние новости В среду, 2 октября, Daily Mail, ссылаясь на Bild и Mirror, сообщила о том, что Шумахер, «весьма вероятно» присутствовал на свадьбе своей дочери Джины на Мальорке. Церемония прошла 28 сентября в поместье семьи легенды «Формулы-1». Делать фото и видео гостям запретили, обязав сдать телефоны на входе. Если данные журналистов — правда, то событие можно без преувеличения назвать знаковым, ведь речь идет о первом публичном гонщика после трагедии во Французских Альпах.

Семья Михаэля Шумахера

Фото: IMAGO/Jan Huebner/Severing / Global Look Press

Со своей женой Коринной Беч Шумахер познакомился на вечеринке в 1990 году, спустя пять лет пара поженилась. Зимой 1997 года у них родилась дочь. Девочку назвали Джина-Мария, а весной 1999 года на свет появился сын Мик. Мальчик с девяти лет стал участвовал в соревнованиях по картингу, а в 2020 году выиграл «Формулу-2». В «Формуле-1» выступал за Haas в сезонах 2021 и 2022 годов. В феврале прошлого года Мик стал резервным пилотом McLaren по договоренности с Mercedes. Джина-Мария стала заниматься верховой ездой, причем на профессиональном уровне. Девушка выиграла несколько европейских турниров. Кроме того, в 2017 году она завоевала титул чемпионки мира по рейнингу или так называемой ковбойской выездке. Краткая биография и достижения Михаэля Шумахера Выдающий гонщик родился 3 января 1969 года в Хюрте. После переезда семьи в Керпен, его отец стал работать управляющим недавно открытой картинговой трассы Kerpen-Horrem, и у четырехлетнего Михаэля появилась возможность гонять по картодрому на собранной отцом машинке.

Фото: firo Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto / Global Look Press

Правда, делать это удавалось лишь, когда трасса пустовала, то есть в дождь. Так, у будущей легенды «Формулы-1» и появились навыки управления машиной на скользкой трассе, которые он совершенствовал в дальнейшем (не случайно одним из прозвищ Шумахера был Король дождя или Повелитель Дождя, на немецком: Regenkönig и Regenmeister).

Первые детские соревнования Шумахер выиграл в пять лет. В 1984 и 1985 годах становился чемпионом Германии по картингу среди юниоров. В 1987-м одержал победу в молодежных чемпионатах Германии и Европы, после чего оставил картинг и стал выступать в автогонках. Менеджером Шумахера стал Вильгельм Вебер, с ним они проработали до 2012 года.

Летом 1991 года (25 августа) дебютировал в «Формуле-1» в составе ирландской команды «Джордан». По итогам квалификации занял седьмое место, но в основном заезде из-за поломки болида был вынужден сойти уже на первом круге.

Фото: Bernd WeiÃŸbrod/dpa/Global Look Press

Первую победу на этапе «Формулы-1» Шумахер одержал 30 августа 1992 года, выиграв Гран-при Бельгии. По итогам сезона он оказался на третьем месте. В сезоне 1993 года победил в Гран-при Португалии. В 1996-м он перешел в Ferrari, выиграв в том сезоне три гонки, чего команде не удавалось на протяжении нескольких лет. С 2000 по 2004 год Михаэль пять раз подряд становился чемпионом мира.

Интересно За время своей карьеры в «Формуле-1» Шумахер выступал в Jordan, Benetton и Ferrari, завоевав 7 титулов чемпиона мира, стартовав в 248 Гран-при. На счету легендарного пилота 91 победа, 154 подиума и 68 поул-позиций. За время своей карьеры в «Формуле-1» Шумахер выступал в Jordan, Benetton и Ferrari, завоевав 7 титулов чемпиона мира, стартовав в 248 Гран-при. На счету легендарного пилота 91 победа, 154 подиума и 68 поул-позиций.

В 2006 году он заявил, что уходит из спорта, но в 2009-м не смог отказать Mercedes GP и вернулся в гонки еще на три года. «[Это] новый вызов для меня, как в спортивном, так и в личном плане. Это новая глава в моей гоночной карьере», — говорил тогда Шумахер. Руководитель команды Тото Вольф в одном из интервью заявил о ключевой роли Михаэля для Mercedes и его огромном влиянии на всю «Формулу-1» — и дело тут не только в рекордах пилота, а в умении придать новый облик спорту, меняя его навсегда.