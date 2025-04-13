Внучка Шуфутинского уехала на учебу в Европу

Внучка известного шансонье Михаила Шуфутинского, 19-летняя Анна, переехала в Италию ради учебы на дизайнера. Об этом артист рассказал Mk.ru .

«Анечка, которая живет здесь, в Москве, сегодня мне сообщила радостную весть. Она сдала успешно экзамены и поступила в художественную академию в Милане», — поделился певец.

По его словам, она будет там учиться потому, что ее преподаватель теперь работает в Италии. Девушка продолжит с ним заниматься.

Шуфутинский добавил, что его внучка занимается разработкой дизайнов. Ему неизвестны тонкости этой профессии, но он знает, что у Анны все хорошо получается.

Музыкант отметил, что его внучка «долго шла к этой цели». После окончания учебы она вернется обратно в Россию.

Ранее Шуфутинский признался, что в советское время был стилягой. При этом пояснил, что всегда ориентируется на личные предпочтения и собственный комфорт, выбирая образы.